Sky Glass – la prima TV di Sky che integra in un’unica interfaccia i contenuti di Sky, dei principali canali in chiaro e app – continua ad arricchirsi di nuove funzionalità. Dopo il successo del lancio in Italia lo scorso settembre, sono in arrivo oggi alcune importanti novità che rendono ancora più semplice e personalizzabile la scelta e l’accesso ai contenuti.

La continua evoluzione di Sky Glass è resa possibile dal suo sistema operativo Entertainment OS (EOS), che la arricchisce di nuove funzioni rendendola sempre aggiornata e sempre più smart. Grazie a EOS Sky Glass continua ad aggiornarsi periodicamente, in automatico, senza che il cliente debba fare niente e senza alcun costo aggiuntivo.

I vantaggi

Da oggi, sarà ancora più facile scegliere i propri contenuti preferiti, ritrovarli tutti insieme in modo intuitivo e richiamarli direttamente con la propria voce. Con le nuove Playlist personali, ciascun componente della famiglia potrà creare un proprio profilo in cui aggiungere i contenuti preferiti, scegliendoli tra quelli di Sky, dei principali canali in chiaro e app, per ritrovarli tutti subito in un unico posto.

Saperne di più sui contenuti che si stanno guardando e trovarne sempre di nuovi ora è ancora più semplice. Nella nuova sezione Cast si potranno scoprire gli attori e il regista del film in riproduzione e, selezionandoli, sarà possibile trovare tutti i titoli in cui sono presenti su Sky e nelle diverse app.

Sarà anche possibile cercare e mettere direttamente in play un contenuto usando solo la voce. Ad esempio, basterà dire “Ciao Sky, riproduci The Last of Us” e la puntata ripartirà da dove era stata interrotta. Se l’episodio era finito, andrà in play direttamente quello successivo.

E finalmente non si perderanno più ore a cercare il telecomando in giro per casa. Agli abbonati Sky basterà dire “Ciao Sky, trova il telecomando” per farlo suonare e ritrovarlo immediatamente.

Elia Mariani, Chief Consumer Officer di Sky Italia: “Al lavoro su una roadmap di innovazioni che renderanno Sky Glass sempre più smart“

Elia Mariani, Chief Consumer Officer di Sky Italia, commenta: “Il successo di Sky Glass è dato dalla sua incredibile capacità di trasformare il modo di vivere l’intrattenimento delle persone. La sua interfaccia unica che integra tutti i contenuti Sky, dei principali canali in chiaro e delle app, oltre alla possibilità di gestire tutto con la propria voce, semplifica notevolmente la vita. Ma non vogliamo fermarci qui, per questo abbiamo creato una TV in continua evoluzione. Le funzionalità lanciate oggi fanno parte di una ricca roadmap di innovazioni che renderanno Sky Glass sempre più smart”.

Laura Pausini in veste di ambassador della nuova TV

La nuova campagna di comunicazione che racconta perché Sky Glass è molto più di una TV è on air da martedì 7 febbraio e ha fatto il suo debutto nel corso della prima serata del Festival di Sanremo. La campagna, ideata dalla Sky Creative Agency e sempre con testimonial l’icona della musica italiana nel mondo Laura Pausini, andrà in onda sui principali canali Sky e in chiaro e sarà declinata in simultanea anche su social, digital e radio.

