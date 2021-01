Federica Masolin, giornalista sportiva di Sky Sport e volto conosciuto dagli appassionati di motori, è la nuova protagonista della campagna extra, il programma fedeltà con tanti vantaggi riservati ai clienti Sky.

Nel nuovo promo della campagna di comunicazione pensata e prodotta da Sky Creative Agency (SCA), l’agenzia creativa interna di Sky, la padrona di casa della Formula 1 su Sky saluta Alessandro Cattelan e lancia il Primafila Day: per i clienti Sky (via satellite e internet) da più di 10 anni con il pacchetto Sky Cinema, ogni prima domenica del mese extra riconosce uno sconto di 5€ sull’abbonamento a fronte di un noleggio a scelta dall’intero catalogo Primafila Cinema. Nel promo, Alessandro Cattelan apre le porte di casa a Federica Masolin per ripassare insieme a lei i vantaggi di extra. Ed è proprio Federica a diventare protagonista della scena, scoprendo insieme allo spettatore i vantaggi del Primafila Day davanti a una macchina di pop corn gigante: per chi ha il pacchetto Sky Cinema da tanto tempo ed è un appassionato, i film più recenti sono i contenuti più importanti. E grazie a extra e al Primafila Day, finalmente esiste la possibilità di vederli prima di tutti a un prezzo dedicato.

La campagna è partita venerdì 22 gennaio, e sarà on air fino a domenica 7 febbraio.

Il piano media si concentra su ATL, digital e direct.