Milano si prepara a tornare al 1977, alle origini di Gomorra. Per celebrare GOMORRA – LE ORIGINI, la nuova serie prequel della storica saga crime Sky Original, nel weekend del 23, 24 e 25 gennaio Sky e NOW portano in Piazza Gae Aulenti un grande evento aperto al pubblico.

Per tre giorni, dalle 10.00 alle 19.00, la piazza diventerà il cuore di un’esperienza immersiva che accompagnerà il pubblico nei luoghi della serie alla scoperta di come tutto è iniziato, nella Napoli di fine anni ‘70. Protagonista dell’installazione sarà un gigantesco televisore a tubo catodico, fra i simboli più iconici dell’epoca: chiunque si troverà a passare di lì potrà entrare fisicamente nel televisore, dove con l’uso dell’AI generativa avranno la possibilità di vivere in prima persona una delle scene di Gomorra – Le Origini, diventando parte attiva del racconto. Al termine dell’esperienza verrà generato un breve video personalizzato che apparirà in tempo reale sul maxi-schermo del televisore, trasformando i partecipanti in parte integrante dell’installazione e dello spettacolo della piazza.

Venerdì, a entrare dentro al televisore saranno i protagonisti della serie prodotta da Sky Studios e Cattleya, Luca Lubrano (il giovane Pietro), Tullia Venezia e Fabiola Balestriere, rispettivamente Imma e Scianel.

Il programma dell’evento prevede anche speciali momenti dal vivo. Sabato 24 gennaio dalle ore 16 ci sarà un live show che vedrà la partecipazione di Settembre, giovanissimo artista napoletano vincitore dell’ultimo Sanremo Giovani e volto di X Factor 2023.

Un’occasione unica per vivere da vicino l’universo di Gomorra – Le Origini e scoprire come tutto è iniziato.

Gomorra – Le Origini, prequel in sei episodi prodotto da Sky Studios e da Cattleya, parte di ITV Studios, è ora disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

