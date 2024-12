Sky, due biglietti omaggio per tutti gli abbonati per vedere un film nelle sale di The Space Cinema

Gli abbonati potranno richiedere i biglietti da oggi fino al 30 dicembre e utilizzarli entro il 7 gennaio in tutte le sale del circuito The Space Cinema distribuite sul territorio nazionale.

Anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, Sky Italia rinnova il suo sostegno al mondo del cinema e porta i suoi abbonati in sala per condividere le emozioni del grande schermo. Con questa iniziativa, promossa da Sky Extra, tutti i clienti Sky potranno infatti avere due biglietti omaggio per godersi direttamente in sala un film italiano o internazionale a loro scelta.

Gli abbonati potranno richiedere i biglietti da oggi fino al 30 dicembre e utilizzarli entro il 7 gennaio in tutte le sale del circuito The Space Cinema distribuite sul territorio nazionale. I biglietti saranno validi tutti i giorni della settimana, weekend inclusi, per la visione di qualsiasi film in 2D e 3D, su uno degli oltre 350 schermi dei 35 multiplex The Space Cinema.

Per richiedere questo omaggio e scoprire tutte le altre sorprese che Sky Extra ha riservato ai propri clienti, basta accedere all’app My Sky o collegarsi al sito sky.it/extra.

