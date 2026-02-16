“Sky Cube – cosa c’è da sapere”, live dal 2 marzo su Sky Tg24

Sky Cube da studio a format. Dopo l’esordio, in occasione della conferenza stampa di inizio anno del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Sky TG24 trasforma l’esperienza del nuovo studio in un appuntamento quotidiano dal titolo ‘SKY CUBE – COSA C’È DA SAPERE’, da lunedì 2 marzo disponibile live alle 15.00 su skytg24.it e sui profili TikTok, Facebook e X.

Intanto, a partire da oggi 16 febbraio, verranno pubblicate in anteprima su tutte le piattaforme otto puntate speciali del nuovo approfondimento dedicate ad altrettanti temi chiave per comprendere e interpretare il mondo che sta cambiando. Ogni giorno sarà possibile seguire un appuntamento dedicato ai grandi temi di attualità affidato alle voci dei giornalisti del canale all news. Il videopodcast sarà pubblicato sulle piattaforme streaming Spotify, YouTube, Amazon Music e Apple Podcast e sul servizio On Demand della piattaforma Sky.

La redazione della testata costruirà la puntata intorno a una notizia chiave, ampliando il set digitale già esistente con i format consolidati. Ai videopodcast Pagine, Tre Fattori, Sky TG25 – Bonus Track e gli approfondimenti di Sky TG24 Insider, si aggiunge dunque un nuovo approfondimento per portare la community del canale ancora più dentro gli avvenimenti di un’epoca in continua e veloce trasformazione.

Al centro dei primi otto focus tematici, la guerra dei dazi, la nuova corsa al riarmo mondiale, l’America di Trump, lo scacchiere in Artico, la ‘dottrina Donroe’ e l’influenza degli Usa in Sudamerica, il Medioriente, il ruolo dell’Europa, il Trattato di non proliferazione nucleare.

