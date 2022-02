Sky Brand Solutions, i risultati del 2021 e i nuovi progetti per il 2022

Sky Brand Solutions, integrazione e creatività per la valorizzazione dei brand: i risultati del 2021 e i nuovi progetti per il 2022.

Sky Brand Solutions, divisione di Sky Media, dal 2018 è al fianco dei partner commerciali per offrire progetti creativi perfettamente integrati nella narrazione dei format che valorizzino i brand e garantiscano una comunicazione mirata ed efficace verso i target di riferimento.

Il portafoglio di soluzioni innovative offerto da Sky Brand Solutions include un’ampia gamma di attività: product placement, branded content, sponsorship e formati speciali, soluzioni progettuali pensate a 360° e fortemente integrate sui canali TV, digital, social e off air.

Grazie alla perfetta connessione tra editore e investitore, alla profonda conoscenza dell’utente e alla padronanza nella gestione del prodotto editoriale, Sky Brand Solutions offre al mercato la possibilità di creare e realizzare progetti tailor-made, unici nel proprio genere e in linea con i valori del brand. Utilizzando tutti gli asset distributivi dell’ecosistema Sky, è inoltre possibile amplificare la portata di comunicazione anche oltre confine tramite la collaborazione con Sky Uk e Sky Germania.

Nel 2021 sono stati realizzati oltre 400 progetti con partner italiani e stranieri producendo un risultato straordinario con un incremento del 40% rispetto al 2020.

Sono molti i clienti che hanno scelto di legarsi al brand di Sky Sport durante le competizioni sportive dello scorso anno.

Nel tennis in occasione delle Nitto ATP Finals di Torino,Intesa Sanpaolo, Lavazza, Acqua Valmora e Consorzio Asti Spumante sono stati protagonisti di integrazione e per ciascuno sono state create delle progettualità ad hoc, in linea con gli obiettivi di comunicazione.

Il mondo dei Motori si è rivelato estremamente interessante per il mercato pubblicitario extra tabellare: fra Moto GP e Formula 1, nel 2021, sono stati sviluppati ben 18 progetti sui canali Sky Sport di riferimento.

In occasione di UEFA EURO 2020 Coca-Cola e La Romana dal 1947 hanno sviluppato progetti di brand integration all’interno degli studi. Sempre in ambito sportivo la partnership tra Sky Sport e Rio Mare ha accompagnato la preparazione degli atleti nella “Road To Tokyo2020”, Topps ha realizzato un placement innovativo in realtà aumentata, sfruttando la tecnologia all’avanguardia di Sky all’interno degli studi di UEFA Champions League e, in occasione del Giro d’Italia, Toyota è stato presente nella realizzazione di clip dedicate e Acqua Valmora ha realizzato attività di product placement.

Non mancano gli accordi relativi anche a programmi di cultura in onda su Sky Arte, come quelli con E-Distribuzione e Bvlgari, quest’ultimo con una progettualità di respiro internazionale che ha interessato Italia e Regno Unito.

Nel panorama delle sponsorizzazioni legate agli show, X Factor 2021 si conferma la “casa” di brand prestigiosi in diverse categorie merceologiche: dai settori tech, food, abbigliamento, energia, automotive, fino ai settori make-up e hair styling, pagamenti online e servizi. L’iconico cooking show MasterChef Italia segna un nuovo record con ben 29 sponsor ufficiali coinvolti.

A questi si aggiungono format come Alessandro Borghese 4 Ristoranti, esempio perfetto di integrazione con Peugeot, RCH, Consorzio Asti Spumante e Generali Italia e produzioni costruite interamente intorno a valori e necessità di comunicazione del brand come Maître Chocolatier, Talenti in sfida in onda su TV8 e in primavera anche su Sky Uno e Cieloin cui Lindt è protagonista del programma grazie ad un’operazione di branded content su misura.

Viviana Pellegrini – Sky Entertainment & Sports Brand Solutions Director – ha dichiarato: “Il 2022 parte con ottimismo e si preannuncia un anno particolarmente ricco ed interessante per quanto riguarda le collaborazioni con clienti che fanno delle brand solutions il proprio fiore all’occhiello della comunicazione. Sky ha creduto fin dall’inizio al potenziale di queste iniziative e in pochi anni ci siamo attestati leader nel mercato del branded entertainment”.

Inoltre, ha proseguito dicendo: “L’offerta della programmazione di intrattenimento e sport è un asset fondamentale della piattaforma e questo è reso possibile grazie alle altissime professionalità dei team editoriali che investono costantemente nella qualità delle produzioni e con i quali lavoriamo a stretto contatto per fare in modo che il brand sia protagonista, coerente e centrale al racconto. Lavoriamo in maniera personalizzata con le esigenze di ogni brand per offrire soluzioni esclusive che rispecchino le aspettative e i kpi di riferimento di ogni partner. Offriamo anche la nostra consulenza per indirizzare i nostri clienti ad investire al meglio le loro risorse per ottenere un ROI consono alle proprie aspettative. Siamo una azienda agile, snella, veloce, che cerca di trasferire entusiasmo in quello che fa e nel come lo fa. Sky vede nei partner commerciali che collaborano un vero valore aggiunto ed è a disposizione degli investitori per dare “solutions” ai loro “brand”.”

Per il 2022 sono infatti già confermate numerose sponsorizzazioni di format e produzioni originali Sky dell’intrattenimento di Sky Uno come Italia’s Got Talent, il talent show che nella nuova edizione ha quattro sponsor ufficiali del calibro di Volvo Car Italia, Enel X Pay, Caffè Borbone e Bauli. Confermati inoltre accordi con vari brand per Alessandro Borghese 4 Ristoranti e alcune sponsorizzazioni per la nuova stagione di Bruno Barbieri 4 Hotel. Tra i nuovi programmi, Pechino Express che debutterà su Sky Uno e in streaming su NOW dal 10 marzo, ha catturato l’attenzione di tre importanti clienti: Tissot storico marchio di orologi, Menarini con i suoi integratori e WeRoad, il brand di adventure travel amato dai millennial. Inoltre, Cucine da Incubo, prossimamente su Sky Uno e in streaming su NOW, ha portato a bordo ben sei clienti dal settore food al kitchen ware.

Francesca De Martini – Head of Original Production & Entertainement – ha sottolineato: “Credo che la forza del successo che in questi anni ha consolidato il rapporto tra Sky e i brand investor, si fondi anche sulla qualità riconosciuta delle soluzioni fortemente integrate al racconto che decliniamo ogni volta in maniera sempre più sartoriale. Questo grazie ad un eccezionale scambio dinamico e proficuo tra il team Brand Solutions ed editoriale che da anni condividono i medesimi obiettivi rimanendo estremamente aderenti al mercato.

Un punto di vista che raccoglie le esigenze peculiari del cliente per farle diventare parte di uno storytelling unico, credibile e di alta qualità. È con entusiasmo che accogliamo ogni volta le nuove opportunità di brand integration come un nuovo stimolo alla creatività e un’occasione di arricchimento dei nostri programmi di intrattenimento”.

Su TV8 proseguiranno le attività di brand solutions con i nuovi format originali che debutteranno nei prossimi mesi, tra cui un nuovissimo preserale in onda dalla primavera.

Anche in ambito sportivo il 2022 è ricco di collaborazioni, a partire dalla partnership che racconta le Olimpiadi Invernali di Pechino.

Tanti altri programmi di Sky Sport si prestano ad operazioni creative di brand integration come Goal Deejay, condotto da Melissa Satta, che riparte nei prossimi giorni con il ritorno delle coppe europee per raccontare i gol più belli e votati di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League, con ospiti dal mondo dello sport e della musica. E ancora Calciomercato l’originale con i colpi di mercato e le notizie più calde da giugno ad agosto.

Carlo Mariotta – Director of Sports Rights Acquisition – ha affermato: “Con oltre 8 mila e 300 ore di diretta e circa 20 diverse discipline sportive trasmesse, Sky Sport si conferma anche nel 2022 la casa dello sport. Una straordinaria offerta a disposizione di tutti i brand che si pongono l’obiettivo di raggiungere il loro target nei momenti di grande passione e coinvolgimento emotivo, perché è indubbio che da sempre lo sport con i suoi campioni e le sue storie è capace di far vivere emozioni uniche”.

Molti partner commerciali nel 2022 saranno al fianco di Sky Brand Solutions che, grazie a progetti di qualità su misura del cliente, contenuti di alto livello e numerosi canali di distribuzione, offre le migliori soluzioni creative per la valorizzazione dei brand.