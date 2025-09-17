Sky, 1,7 milioni di spettatori medi per il primo martedì di UEFA Champions

Grande partenza per la UEFA Champions League 2025/2026 nella Casa dello Sport di Sky, con il primo martedì in esclusiva che ottiene in total audience* 1 milione 757 mila spettatori medi complessivi.

In particolare, il match d’esordio della Juventus contro il Borussia Dortmund, – in diretta dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K – è stato visto da 1 milione 152 mila spettatori medi complessivi in total audience* con 2 milioni 90 mila contatti unici** e il 6,1% di share tv*. Diretta Gol – dalle 21 su Sky Sport Arena e Sky Sport 251 – ha mediato 270 mila spettatori medi in total audience*.

Ottima performance anche per gli studi, con Champions League Show che media 264 mila spettatori medi*per il prepartita (dalle 20) e ben 644 mila spettatori medi* per il post (dalle 23).

* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go

** Il dato non include le visioni su Sky Go

