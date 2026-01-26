Sky, 1,2 milioni di spettatori per Juventus-Napoli

Miglior ascolto stagionale per la Serie A su Sky, con 2 milioni 85 mila spettatori unici e il 7,9% di share.

Ottimi ascolti per il big match Juventus-Napoli nella Casa dello Sport diSky: la sfida dell’Allianz Stadium – in onda ieri sera dalle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K – è stata seguita da 1 milione 240 mila spettatori medi complessivi in Total Audience, con 2 milioni 85 mila spettatori unici e il 7,9% di share.

Si tratta del miglior ascolto stagionale per la Serie A su Sky. Ascolti al top anche per gli studi, con il postpartita che ha raccolto 413 mila spettatori medi e Sky Calcio Club che registra 243 mila spettatori medi.

