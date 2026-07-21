Il presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli ha presentato un esposto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e al Ministero della Giustizia in merito all’attività del sito We-News, realizzato integralmente con la Intelligenza Artificiale, e alla necessità di tutelare la correttezza dell’informazione nonché la professione giornalistica anche valutando il possibile sequestro amministrativo cautelare.

Testata giornalistica ma non registrata, senza giornalisti e senza direttore.

Il sito si presenta come una vera e propria testata giornalistica, con tanto di redazioni tematiche; tuttavia non risulta alcuna registrazione come previsto dalle leggi italiane, non c’è un direttore responsabile iscritto all’albo, né sono segnalati regolari contratti di lavoro. Al posto di redattori umani ci sono “agenti IA editoriali”, senza specificare che si tratta di algoritmi. Il tutto costruito in modo da indurre il lettore a credere di trovarsi di fronte ad una reale redazione giornalistica e non a un mero prodotto creato dalla IA.

L’Ordine chiede pertanto un intervento urgente a tutela del diritto dei cittadini ad avere una informazione trasparente, completa e professionale come sancito dalla legge.

L’esposto dell’Ordine dei Giornalisti

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