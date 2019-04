Il documento predisposto dal Mise è disponibile in consultazione online per un periodo di 30 giorni a partire da ieri. I contributi dovranno essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Energia Clima 2030.

Annunciata ieri la predisposizione del Piano 2019-2021 della ricerca di sistema elettrico nazionale, in cui sono definiti obiettivi generali, tematiche, priorità e risorse disponibili da destinarsi alle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale.

Alla presentazione del Piano, in occasione del convegno “Diffusione dei Risultati e Prospettive della Ricerca del Sistema Elettrico”, organizzato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, c’era per il Ministero dello Sviluppo economico (Mise) il sottosegretario Davide Crippa: “Per la predisposizione del Piano abbiamo dialogato con chi fa ricerca tutti i giorni. È nostro compito, infatti, capire quali delle iniziative promosse dai diversi Enti possono trovare uno sbocco nel settore industriale. L’obiettivo – ha precisato Crippa – è quello di coinvolgere i ricercatori a impegnarsi insieme alle imprese in attività di ricerca incentrate su tecnologie abilitanti e sullo sviluppo di tecnologie di specifico interesse per il settore elettrico, in una prospettiva di transizione energetica e sviluppo di rinnovabili”.

Nell’ottica della condivisione e “con la finalità di arrivare ad approvare un documento perfezionato grazie al contributo di tutti gli interessati”, si legge sul sito del Ministero, è possibile consultare per 30 giorni (a partire da ieri, 10 aprile) l’allegato tecnico al Piano triennale 2019-2021.

Gli argomenti su cui è possibile presentare iniziative e progetti di ricerca funzionali al raggiungimento degli obiettivi generali, ha spiegato il sottosegretario, devono coincidere con quelli previsti dal Piano Energia Clima 2030 e devono essere volti sia a sviluppare tecnologie di prodotto e di processo essenziali per la transizione energetica, sia a favorire l’introduzione nel settore elettrico di tecnologie, sistemi e modelli organizzativi e gestionali funzionali alla transizione energetica e alla sicurezza.