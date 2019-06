Sirti si rafforza in cybersecurity, acquisita Wellcomm Engineering

Sirti si rafforza in cybersecurity con l’acquisizione di Wellcomm Engineering, società basata a Milano, impegnata nella progettazione e realizzazione di sistemi di sicurezza delle reti.

L’operazione rientra nella strategia dell’amministratore delegato di Sirti, Roberto Loiola, ossia incrementare l’attività nelle Digital solutions perché la società vuole “contribuire alla trasformazione digitale delle grandi aziende, della Pubblica Amministrazione e dei Service Provider”.

Ma la progettazione, realizzazione e documentazione di reti fisse e mobili restano la parte principale del fatturato della storica azienda che ha sempre operato nel mondo delle reti (ha realizzato la rete in rame oggi di proprietà di Tim).

Nel dare la notizia dell'acquisizione un quotidiano ha scambiato il nome di Wellcomm Engineering con Welcome Italia, la società toscana specializzata nell'offerta di servizi integrati di telecomunicazioni dedicati esclusivamente alle imprese.