Siria, bomba esplode nel centro di Damasco: 4 morti e 11 feriti

(Adnkronos) –

È di 4 morti e 11 feriti il bilancio provvisorio dell’esplosione che ha colpito il quartiere di al-Hijaz a Damasco. Lo ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale Sana. La tv di Stato siriana ha poi riferito che a causare l’esposione è stata una bomba piazzata in un caffè nel centro della capitale siriana, nei pressi del Palazzo di Giustizia. Le cause sono ancora ignote.

N﻿umerose ambulanze hanno raggiunto l’area a sirene spiegate mentre tra i presenti si sono diffuse scene di panico. Le forze di sicurezza siriane hanno isolato la zona, istituendo un cordone di sicurezza attorno al luogo dell’esplosione.

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