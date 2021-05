Simulazione di un cyberattack, il 1 giugno il webinar. Partecipa

Il 1 giugno 2021 dalle 11 alle 12 Atlantica Digital e Cybereason ti invitano a partecipare alla simulazione live di un Cyberattack.

Entra nella mente degli hacker più pericolosi e scopri come contrastarli utilizzando gli strumenti e le tecniche di difesa più efficaci ed efficienti.

Verrà svelata la visione completa di un real-life cyber attack, comprese le tecniche e le metodologie all’avanguardia che gli attaccanti usano oggigiorno.

Potrai assistere alla compromissione dell’infrastruttura da parte dell’attaccante e potrai osservare come l’operazione agisca in tutto l’ambiente. Inoltre, vedrai tutte le opportunità che un attaccante ha per portare avanti l’operazione e quelle del difensore per neutralizzare l’attacco prima che raggiunga il suo obiettivo.

Come partecipare

Il webinar è gratuito, per iscriversi clicca qui.