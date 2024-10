Simulation Center, UCBM. Papalia: “Un modello di didattica moderna”

L’intervista di Key4biz a Rocco Papalia, Professore Ordinario di Ortopedia all'Università Campus Bio-Medico di Roma e Direttore scientifico del Simulation Center per le pratiche esterne, in occasione dell’inaugurazione del centro di simulazione dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.

Nasce a Roma un centro di simulazione e sperimentazione per le imprese, la ricerca e la didattica unico in tutto il Centro e Sud italia. Una struttura aperta al territorio, il nuovo “Simulation center” dell’Università Campus Bio-Medico (UCBM) di Roma, inaugurato alla presenza del ministro delle Imprese e del Made In Italy Adolfo Urso.

A margine della conferenza stampa abbiamo intervistato Rocco Papalia, Professore Ordinario di Ortopedia all’Università Campus Bio-Medico di Roma e Direttore scientifico del Simulation Center per le pratiche esterne.

