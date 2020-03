Simone Ranucci Brandimarte, Presidente del Gruppo DigiTouch, Full Digital Platform Company quotata sul mercato AIM Italia è stato nominato alla guida della neo-nata Italian Insurtech Association (IIA), l’associazione italiana di riferimento per gli attori della filiera assicurativa che intendono innovare e sviluppare la loro offerta, rispondendo alle nuove sfide lanciate dal consumatore digitale.

Si tratta di un importante riconoscimento per il lavoro svolto da Simone in questo ambito e per le esperienze maturate anche nel Gruppo DigiTouch. Il board di DigiTouch augura a Simone e alla Associazione i migliori auguri di buon lavoro.

«È per me un onore essere stato nominato Presidente dell’Italian Insurtech Association. Le sfide nel mondo assicurativo sono molte e significative, ma sono certo che grazie alla collaborazione degli Associati saremo in grado di affrontarle e vincerle. A questo proposito il 31 marzo terrò un webinar gratuito sul digital marketig delle assicurazioni e mi auguro che l’evento vedrà la partecipazione e un dibattito con tutti i player del settore», afferma Simone Ranucci Brandimarte, Presidente, Gruppo DigiTouch.