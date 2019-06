La videointervista a Simone Bonannini, direttore marketing e commerciale di Open Fiber, che spiega i vantaggi del modello wholesale only messo in campo Italia dalla società per realizzare la rete a fibra ottica a banda ultralarga, 'messa poi a disposizione – all’ingrosso – per gli operatori di tlc e non solo, dai quali il cliente finale può acquistare i servizi che ritiene opportuno'.

“In Europa siamo il più grande e forse il precursore del modello wholesale only, che è replicato in altri Paesi, perché è e sarà il modello di successo del futuro. Siamo un soggetto neutrale, per la prima volta gli operatori di telecomunicazioni fanno meno investimenti, perché li facciamo noi al loro posto, siamo noi a realizzare la rete a fibra ottica a banda ultralarga (fibra Ftth), e non hanno un competitor che li fornisce la rete”. A spiegare i vantaggi del modello wholesale only messo in campo in Italia da Open Fiber è il direttore marketing e commerciale della società, Simone Bonannini. La videointervista è stata realizzata dal nostro direttore Raffaele Barberio in occasione del 16esimo Forum europeo del digitale, che si è svolto a Lucca il 6 e 7 giugno 2019.

Sull’attività di Open Fiber, Bonannini ha tracciato un primo bilancio: “Ad oggi abbiamo più di 5 milioni di unità immobiliari connesse con la nostra fibra Ftth, che mettiamo a disposizione, con il nostro modello wholesale only – all’ingrosso – per gli operatori di tlc e non solo, dai quali il cliente finale può acquistare i servizi che ritiene opportuno”.