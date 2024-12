Sim telefoniche, i 7 effetti negativi del divieto ai migranti irregolari

Oggi in primo piano le Sim telefoniche per gli immigrati irregolari.

Sim telefoniche, L’obiettivo dell’articolo 32 del disegno di legge andrebbe ad attribuire agli addetti ai negozi di telefonia la responsabilità di verificare la copia del titolo di soggiorno in sede di sottoscrizione del contratto e, in caso di errata identificazione, viene applicata la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività, fino ad un massimo di 30 giorni. Tra gli altri effetti negativi, la creazione di un mercato nero di SIM acquistate in altri Stati dell’Unione.

BEREC, in Europa a rilento lo switch-off del rame al 2030 ma nessun obbligo. Scarica il report.Antitrust: avviata indagine per presunto cartello nella produzione dei cavi in rame.

