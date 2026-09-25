SILENT HILL: Townfall debutta su console e PC

(Adnkronos) – Il franchise videoludico di genere horror psicologico si arricchisce di un nuovo capitolo con il debutto ufficiale di SILENT HILL: Townfall. Il titolo, disponibile sulle piattaforme PlayStation 5, Steam ed Epic Games Store, è stato sviluppato dallo studio scozzese Screen Burn Interactive ed è nato da una co-pubblicazione tra Annapurna Interactive e Konami Digital Entertainment, marchio che ha registrato oltre 17,8 milioni di unità complessive distribuite per la serie fino a giugno 2026, e rappresenta la prima iterazione all’interno del marchio a fare uso di una prospettiva di gioco strutturata interamente in prima persona.

La trama colloca il giocatore nei panni del protagonista Simon Ordell al suo arrivo presso il porto turistico di St. Amelia, un’isola situata al largo della costa scozzese e caratterizzata da una costante copertura nebbiosa e dall’assenza di abitanti. L’impostazione di gioco unisce l’esplorazione degli ambienti e la risoluzione di enigmi integrati nel percorso narrativo a fasi di combattimento e dinamiche di fuga nei confronti delle minacce presenti sullo scenario.

La distribuzione sul mercato del titolo prevede un’edizione standard affiancata da una versione Deluxe comprendente contenuti digitali aggiuntivi quali l’artbook, la colonna sonora ufficiale e costumi alternativi per il protagonista, oltre ad accessori estetici legati al periodo di prenotazione e di acquisto iniziale, tra i quali figura uno stile grafico esclusivo per la versione destinata alla console di casa Sony.

La saga di Silent Hill, creata da Konami nel 1999 con il celebre Team Silent, rappresenta una pietra miliare dell’horror psicologico nel mondo dei videogiochi. A differenza dell’horror viscerale e d’azione incentrato sui mostri classici o sui pericoli biologici, la serie si è sempre distinta per un’atmosfera rarefatta, angosciante e intrisa di inquietudine interiore che caratterizza anche questo ultimo capitolo.

L’elemento centrale del franchise è la nebbia fitta e impenetrabile che avvolge la cittadina immaginaria di Silent Hill, una scelta stilistica nata originariamente come espediente tecnico per coprire i limiti di calcolo dell’hardware dell’epoca e diventata poi il marchio di fabbrica dell’intera opera. L’ambiente di gioco si trasforma costantemente, alternando la dimensione nebbiosa a quella dell’Otherworld, un mondo deformato e arrugginito che riflette i traumi, i sensi di colpa, le ossessioni e i demoni interiori dei suoi protagonisti.

Questo approccio narrativo e visivo ha permesso al franchise di affermarsi come una delle proprietà intellettuali più influenti del genere. Nel corso dei decenni, la serie si è espansa ben oltre il medium videoludico principale attraverso adattamenti cinematografici, fumetti, colonne sonore cult composte da Akira Yamaoka ed esperimenti narrativi multipiattaforma, continuando a evolversi con nuovi capitoli e reinterpretazioni affidati a studi di sviluppo internazionali.

—

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz