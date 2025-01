Il SouthH2 Corridor è un progetto infrastrutturale strategico volto a creare un corridoio energetico per il trasporto di idrogeno rinnovabile dal Nord Africa all’Europa, attraversando Algeria, Tunisia e Italia, fino a Germania e Austria.

Il nuovo corridoio meridionale dell’Idrogeno

Siglata oggi a Roma tra Italia, Tunisia, Germania, Austria e Algeria, l’intesa sull’idrogeno rinnovabile tra le due sponde del Mediterraneo, accordo che dovrebbe rafforzare gli obiettivi di decarbonizzazione dell’area, in coerenza con il nuovo Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC).

Nello spirito di quest’ultimo, ma anche del Piano Mattei del Governo italiano e nel segno della cooperazione europea, il nuovo Corridoio Meridionale dell’Idrogeno, si pone come un’infrastruttura strategica progettata per trasportare idrogeno rinnovabile per oltre 3.300 chilometri, collegando il Nord Africa all’Italia, all’Austria e alla Germania […].

