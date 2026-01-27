Sielte e il Polo Pubblico della Formazione Professionale, costituito da Roma Capitale e la Città Metropolitana di Roma Capitale due anni fa, annunciano un’alleanza strategica per la formazione professionale nella filiera delle telecomunicazioni. Il progetto, presentato oggi nella Sala Di Liegro a Palazzo Valentini, prevede la nascita di una Academy con i corsi formativi che si svolgeranno presso gli spazi dello storico centro di formazione professionale “Luigi Petroselli”, che si trova nel settimo municipio e che è in corso di ristrutturazione, con un’aula attrezza e corsi 3D per simulare al meglio l’attività in aula.

Formazione per ragazzi fra 14 e 17 anni al centro Petroselli

L’iniziativa si rivolge ai giovani fra i 14 e i 17 anni che desiderano intraprendere un percorso didattico d’eccellenza finalizzato all’inserimento immediato nel mondo del lavoro. Il programma prevede circa 1.000 ore di formazione suddivise tra lezioni teoriche in aula e attività pratiche in laboratorio, a cui si accompagneranno le attività di affiancamento on the job.

Parrucci (Roma Capitale): “Accordo con Sielte nell’ambito dell’intesa sigtata con Asstel per il settore TLC”

“L’accordo con la Sielte Academy arriva a seguito dell’intesa sulla formazione stipulata a dicembre 2024 con Asstel – dice il consigliere Daniele Parrucci, Consigliere di Roma Capitale, Vice Presidente Commissione Lavori Pubblici e Vice Presidente Commissione Sport – fa seguito al lavoro che Roma Capitale ha fatto per rilanciare la formazione professionale con la Giunta Gualtieri”.

Le attività didattiche prenderanno il via a ottobre 2026. Nei prossimi mesi verranno definiti nel dettaglio i programmi per la formazione di tecnici on field VAS e Ultrabroadband, specializzati sulla rete in rame e fibra ottica, palificatori e addetti alle infrastrutture di rete. Tutte figure di cui c’è bisogno nel nostro paese, alle prese con percorso alquanto complesso di copertura ultrabroadband.

Pratelli (Roma Capitale): “Forti investimenti per combattere il mismatch fra domanda e offerta professionale”

“Il nostro obiettivo è dare valore alla formazione professionale pubblica gratuita – ha detto Claudia Pratelli, Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale – abbiamo fatto degli investimenti tangibili nella ristrutturazione dei centri di formazione per rispondere al mismatch fra domanda e offerta che si registra sul mercato. Anche le materie oggetto dei corsi verranno adeguate alle richieste di mercato, rinnovando la tradizionale erogazione di corsi di estetista o di cucina con corsi più avanzati e tecnologicamente avanzati per assecondare la transizione digitale in atto. Ci sono troppi inoccupati (neet) e noi pensiamo che la formazione professionale possa essere una risposta adeguata”.

La figura professionale prevista è quella di operatore elettrico con curvatura rispetto al cablaggio, alla fibra e alle reti in rame.

Il progetto si inserisce nel più ampio protocollo d’intesa siglato tra le imprese del settore, rappresentate da Asstel – Assotelecomunicazioni, e la Città Metropolitana di Roma Capitale, volto a colmare il gap di competenze tecniche nel mercato digitale italiano, oltre ad assicurare al settore un importante bacino di risorse professionali.

Turrisi (Sielte): “L’Academy è un’opportunità per avvicinare i giovani al mondo del lavoro nelle Tlc”

“La creazione della Academy rappresenta una significativa opportunità per avvicinare i giovani al mondo del lavoro — ha detto il Presidente di Sielte Salvatore Turrisi — connettendo le competenze tecniche agli ambiti più innovativi del digitale. Sielte crede fermamente che la collaborazione istituzionale sia la chiave per garantire infrastrutture moderne ed efficienti, formando professionisti pronti a rispondere alle sfide di un mercato in continua evoluzione. Investire sui giovani e fornire loro competenze certificate è essenziale per la crescita delle imprese e per lo sviluppo dell’Italia”.

“Il mercato ha bisogno di tecnici specializzati – aggiunge Turrisi – abbiamo difficoltà a trovare tecnici giuntisiti in fibra e in rame, così come tecnici palificatori. Con l’Academy vogliamo formare dei giovani, i corsi cominceranno a settembre e ci sarà poi l’opportunità per alcuni di fare apprendistato e tirocini in azienda”.

Di Raimondo (ASTEL): “La nostra stella polare devono essere i giovani”

Laura Di Raimondo, Direttore Generale di ASSTEL, ha detto: “La nostra stella polare devono essere i giovani. Per gestire e non subire transizione digitale, serve un salto di qualità nelle capacità e nelle competenze, soprattutto quelle STEM, con un forte investimento in percorsi integrati tra mondo produttivo e sistema educativo. Bisogna valorizzare la qualità, e dobbiamo far sì che Its e Academy consolidino una propria identità. Solo così convinceremo tante ragazze e ragazzi a scegliere questi percorsi, soprattutto dove la didattica è innovativa, laboratoriale e co-progettata con le imprese, con un solido asse pubblico-privato. L’Academy promossa da Sielte rappresenta un ulteriore passo concreto nel percorso che, come sistema delle telecomunicazioni, stiamo portando avanti per rafforzare il collegamento tra formazione e lavoro. L’iniziativa – spiega – si inserisce nel perimetro dell’Accordo Quadro siglato da ASSTEL con la Città Metropolitana di Roma Capitale, nato con l’obiettivo di rilanciare il sistema della formazione professionale, rafforzare la sinergia tra il mondo dell’istruzione e quello delle imprese, contrastare la dispersione scolastica e accompagnare i giovani verso percorsi di alta qualificazione coerenti con i fabbisogni lavorativi dell’ecosistema delle Tlc. Investire su percorsi formativi strutturati, che integrano formazione teorica, attività pratiche in laboratorio e affiancamento on the job, significa offrire ai giovani opportunità reali di inserimento qualificato nel mondo del lavoro e, allo stesso tempo, sostenere la competitività e la crescita della filiera Tlc. Come ASSTEL, siamo impegnati a rafforzare il collegamento tra scuola, ITS, Academy, Università e imprese, promuovendo alleanze educative e modelli formativi capaci di accompagnare le nuove generazioni verso le competenze e i ruoli chiave della trasformazione digitale e dello sviluppo del Paese”.

