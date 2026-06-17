Sicurezza urbana: Massucci (Questura Roma), ‘Da qui passa la sicurezza della città’

(Adnkronos) – “Partire dalle periferie è la precondizione principale per la sicurezza di una grande collettività come quella romana”. Lo afferma Roberto Massucci, questore di Roma, intervenendo al convegno “Sicurezza urbana: innovazione, infrastrutture e partenariato pubblico-privato per le città del futuro”, promosso a Roma dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti della Capitale e dedicato alle strategie per rafforzare la sicurezza urbana attraverso la collaborazione tra istituzioni e professionisti.

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