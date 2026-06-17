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Sicurezza: Rocchi (Architetti Roma), ‘Non è un evento fortuito ma il prodotto di un sistema’

Sicurezza: Rocchi (Architetti Roma), ‘Non è un evento fortuito ma il prodotto di un sistema’

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Sicurezza: Rocchi (Architetti Roma), ‘Non è un evento fortuito ma il prodotto di un sistema’ Adnkronos

(Adnkronos) – “La sicurezza sociale non è un evento fortuito, ma il prodotto di un sistema”. Lo afferma Cristian Rocchi, presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia, intervenendo al convegno “Sicurezza urbana: innovazione, infrastrutture e partenariato pubblico-privato per le città del futuro”, promosso a Roma dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti. 

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Redazione Key4biz

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