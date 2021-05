“Sicurezza online, pagamenti digitali e strategie di difesa contro le frodi informatiche”. Questo il titolo dell’executive webinar che Cybersecurity Italia, in collaborazione con Key4biz, trasmetterà, a numero chiuso, il 7 maggio dalle ore 11 alle 12:30.

Agenda:



Gino Giambelluca, Head of Payment systems and infrastructures oversight Division, Banca d’Italia

David Neumarker, Head of cybersecurity, SIA

Nicola Sotira, Head of CERT, Poste Italiane

Riccardo Cazzola, AD, Trust Italia

Modera: Luigi Garofalo, giornalista, Cybersecurity Italia

Temi:

Qual è il ruolo della Banca d’Italia sul sistema dei pagamenti digitali e mobili?

Come il regolatore nazionale e quello europeo stanno favorendo la diffusione dei pagamenti elettronici, in sicurezza?

Come avviene il dialogo tra Bankitalia e gli operatori del settore?

Come garantire la cybersecurity ai servizi e alle infrastrutture per i pagamenti digitali da offrire al B2B?

Come assicurare, con i più elevati standard di sicurezza, gli e-payment?

Qual è l’importanza dell’identità digitale nel mondo della sicurezza informatica?

Quali sono le ultime soluzioni per combattere il phishing?

A queste e ad altre domande risponderanno gli speaker nel corso dell’executive webinar, riservato solo agli iscritti.

Per la registrazione inviare un’email a: info@cybersecitalia.it