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Sicurezza: Giovenali (Ordine Ingegneri Roma), ‘La sicurezza passa dalla qualità dei dati’

Sicurezza: Giovenali (Ordine Ingegneri Roma), ‘La sicurezza passa dalla qualità dei dati’

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Sicurezza: Giovenali (Ordine Ingegneri Roma), ‘La sicurezza passa dalla qualità dei dati’ Adnkronos

(Adnkronos) – “La sicurezza urbana dipende strettamente dalla conoscenza capillare di ciò che accade nel territorio”. Lo afferma Stefano Giovenali, nuovo presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, intervenendo al convegno “Sicurezza urbana: innovazione, infrastrutture e partenariato pubblico-privato per le città del futuro”, organizzato a Roma dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti. 

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Redazione Key4biz

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