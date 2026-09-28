Sicurezza e salvaguardia ambientale, accordo Lega Navale Italiana-Guardia Costiera

(Adnkronos) – Diffondere la cultura del mare, promuovere la sicurezza della navigazione e sviluppare attività di formazione e sensibilizzazione rivolte in particolare ai giovani. Sono questi alcuni degli obiettivi del protocollo d’intesa, di durata triennale, sottoscritto oggi a Roma tra Lega Navale Italiana e Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, rispettivamente rappresentate dal presidente, ammiraglio di Squadra (r) Donato Marzano, e dal comandante generale, ammiraglio Ispettore capo Sergio Liardo. L’intesa, oltre a consolidare la collaborazione tra le due istituzioni, pone al centro la formazione nautica, la sicurezza della navigazione, la protezione dell’ambiente e l’educazione ai valori della legalità. La collaborazione si svilupperà attraverso iniziative nelle scuole, nelle strutture periferiche della Lni e sui territori, con attività di educazione ambientale ed educazione civica marittima, incontri dedicati alla sicurezza e azioni comuni per sensibilizzare cittadini e diportisti sui comportamenti corretti da adottare in acqua. Sono previste anche attività di protezione dell’ambiente marino e delle acque interne, iniziative sportive e sociali e occasioni formative per i giovani, comprese uscite a bordo delle unità navali della Guardia Costiera.

Sul fronte della sicurezza, Lega Navale Italiana e Guardia Costiera lavoreranno alla definizione di linee di indirizzo per l’eventuale concorso dei soci e delle imbarcazioni Lni nelle operazioni di soccorso coordinate dall’Autorità marittima. Il protocollo prevede anche iniziative congiunte in occasione della ‘Giornata del Mare’ e della ‘Giornata della sicurezza del mare’, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza delle regole e una più diffusa cultura della prevenzione.

L’accordo, inoltre, rafforza la collaborazione sulla campagna della Lega Navale Italiana ‘Eliche responsabili’, volta a promuovere una navigazione da diporto più sicura e prevenire gli incidenti a danno di subacquei e bagnanti. Lega Navale, Capitanerie di Porto, Fipsas e associazioni del mondo della subacquea collaboreranno con iniziative territoriali sulla formazione e la sensibilizzazione sulle regole del diporto sicuro e sostenibile.

Particolare attenzione, infine, sarà riservata alla campagna ‘Mare di Legalità’. La Guardia Costiera supporterà le iniziative organizzate sul territorio e l’attività delle ‘barche della legalità’: imbarcazioni confiscate alla criminalità organizzata e affidate dallo Stato alla Lega Navale Italiana, per progetti di pubblico interesse in ambito culturale, sociale, sportivo e ambientale, anche attraverso la disponibilità di ormeggi temporanei presso le proprie strutture.

“La sicurezza in mare si costruisce prima di tutto attraverso la prevenzione, la formazione e la diffusione di comportamenti responsabili. Questo accordo con le Capitanerie di Porto Guardia Costiera rafforza un lavoro comune che parte dai giovani e dai territori e che deve contribuire a prevenire gli incidenti, accrescendo la consapevolezza di chi naviga e di chi vive il mare e le acque interne. Accanto alla sicurezza c’è poi un altro impegno che consideriamo fondamentale: promuovere la legalità e proteggere l’ambiente marino. Progetti come ‘Mare di Legalità’ ed ‘Eliche responsabili’ traducono questi principi in azioni concrete. Proteggere il mare significa renderlo più sicuro, più rispettato e vissuto con maggiore responsabilità da tutti”, ha dichiarato il presidente della Lega Navale Italiana Donato Marzano.

“Il protocollo siglato con Lega Navale Italiana – ha detto Sergio Liardo, comandante generale della Guardia Costiera – costituisce un tassello importante per l’attività di formazione e diffusione in ambito nautico e marinaresco, di quelle che sono le regole basilari e le buone pratiche, necessarie per prevenire incidenti in mare e per consentire alle future generazioni di poter fruire di una risorsa preziosa quale è il mare. Il tutto a fianco della Lega Navale italiana, sodalizio dalle nobili origini e con una consolidata tradizione marinaresca”.

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