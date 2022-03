SCARICA LA RELAZIONE 2021 SULLA POLITICA DELL’INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA

È disponibile da oggi la Relazione Annuale dell’Intelligence relativa all’anno 2021. Puoi consultare online o scaricare il documento sul panorama dei fenomeni di minaccia che gli organismi informativi sono stati chiamati a prevenire e contrastare allo scopo di salvaguardare la sicurezza del Paese.

Come previsto dalla Legge sul Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica (legge 124 del 2007), anche quest’anno la Relazione è stata curata dal Comparto Intelligence del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, ai sensi della quale il Governo riferisce ogni anno al Parlamento con un documento non classificato sulla politica dell’informazione per la sicurezza.