Sicurezza dei dati personali, Liguria Digitale certifica il data center

Tra le prime aziende italiane a ottenere la ISO27701 – e prima tra le in house di Assinter – Liguria Digitale continua a lavorare sui processi per rendere il suo data center ancora più innovativo e affidabile anche in materia di privacy e sicurezza.

La ISO27701, estensione della ISO27001, riguarda infatti nello specifico la protezione del trattamento dei dati personali. Si tratta di dimostrare che l’azienda non solo garantisce la sicurezza dei dati personali nel cloud, come richiesto dall’estensione ISO27018 (conseguita lo scorso anno), ma garantisce anche l’esercizio dei diritti degli interessati.

L’in-house della Regione Liguria ha già al suo attivo dieci certificazioni – recentemente riconfermate – che riguardano in primo luogo il data center, tra i candidati Agid a Polo di Sicurezza Nazionale.



Paolo Piccini: “Il nostro software Privacy Web e il nostro team di esperti a disposizione delle Pa in tutta Italia”

«Un risultato importante – commenta l’amministratore unico Paolo Piccini – che, ancora una volta, attesta Liguria Digitale come una delle aziende più sicure e innovative del Paese e certifica la qualità dei servizi che offriamo. Siamo tra le prime aziende in Italia ad aver ottenuto questa certificazione sui temi della privacy. Ma non è il solo fronte su cui ci stiamo muovendo: in parallelo proseguono i lavori per il potenziamento e il restyling del data center. Sul tema Privacy e sul GDPR negli ultimi anni siamo cresciuti molto: il software Privacy Web che abbiamo messo a punto e il nostro team di esperti ci hanno permesso di diventare DPO e consulenti per numerose asl, grandi ospedali e enti in Italia, tra cui Regione Liguria, Regione Lombardia, Università di Genova, Aism, Città della Salute e della Scienza di Torino, per citarne alcuni. I nostri esperti partecipano attivamente a diversi gruppi di lavoro promossi dalle principali associazioni in tema di sicurezza come il Clusit: abbiamo contribuito a diverse pubblicazioni in tema di privacy, sicurezza e internet delle cose. Anche nell’ambito di Assinter siamo molto attivi sul tema privacy coordinando il relativo gruppo di lavoro. A questo si aggiunge il lavoro innovativo che Liguria Digitale sta portando avanti come capofila del gruppo di lavoro privacy di Assinter.