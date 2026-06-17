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Sicurezza: Cerri (OIR), ‘Innovazione al servizio dei cittadini’

Sicurezza: Cerri (OIR), ‘Innovazione al servizio dei cittadini’

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Sicurezza: Cerri (OIR), ‘Innovazione al servizio dei cittadini’ Adnkronos

(Adnkronos) – Sicurezza: Cerri (OIR), ‘Innovazione al servizio dei cittadini’ “Il progresso tecnologico smette di essere un traguardo da inseguire faticosamente e diventa uno strumento concreto al servizio del cittadino”. Lo afferma Massimo Cerri, presidente uscente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, intervenendo al convegno “Sicurezza urbana: innovazione, infrastrutture e partenariato pubblico-privato per le città del futuro”, promosso a Roma dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti della Capitale. 

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Redazione Key4biz

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