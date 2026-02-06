Siamo in una bolla dell’intelligenza artificiale o è un bluff?

La maggior parte delle persone tende a porsi domande del genere dopo che i mercati hanno scosso la loro fiducia, non prima. Le ricerche su Google per questa frase (AI Bubble) hanno raggiunto il picco a novembre, in seguito al crollo dei titoli tecnologici. Lo scrive il Wall Street Journal in un’analisi interessante sul rischio che la bolla dell’AI alla fine esploda.

Quando, se mai, si risolverà? Alcune delle menti più brillanti della finanza avvertono che siamo in una bolla destinata a durare per sempre. Altri ritengono che manchino gli ingredienti.

Per alcuni siamo nella bolla, ma il picco non c’è ancora

Il gestore di fondi Jeremy Grantham e lo storico della finanza Edward Chancellor hanno pubblicato la scorsa settimana un saggio senza mezzi termini. Sì, siamo in una delle grandi bolle, e l’hanno persino quantificata sulla base di uno studio di oltre 300 episodi passati. La buona notizia è che i “segnali di un importante picco di bolla” non si sono ancora manifestati.

Per farsi un’idea dei loro precedenti, Grantham ha appena pubblicato un libro di memorie, “The Making of a Permabear”. E Chancellor sta lavorando a un aggiornamento della sua affascinante storia delle manie finanziarie, “Devil Take the Hindmost”.

Un trilione di ragioni per cui non siamo nella bolla

Meno preoccupato è un altro studioso di bolle e gestore di fondi, Owen Lamont. Alla fine dell’anno scorso, ha citato “un trilione di ragioni” per cui non ci trovavamo in una bolla. Se ci fossimo, la cosa più logica da fare sarebbe stata che gli addetti ai lavori quotassero in borsa centinaia di aziende per venderle a investitori ingenui appassionati di intelligenza artificiale.

Le bolle creano grandi aziende

Un’altra opinione è emersa durante un’intervista il mese scorso con il professore ed esperto di valutazione aziendale Aswath Damodaran. Ha affermato che i rendimenti degli ingenti investimenti in infrastrutture di intelligenza artificiale saranno probabilmente negativi, ma che va bene così. “Se vivessimo in un mondo gestito da attuari, saremmo ancora in una caverna“. (Gli attuari professionisti specializzati nella valutazione dei rischi finanziari, assicurativi e previdenziali, utilizzando competenze matematiche, statistiche e di calcolo delle probabilità ndr).

Le bolle sono utili e creano grandi aziende, ha affermato Damodaran. Sfortunatamente, gli investitori sopravvalutano le loro possibilità di individuare i vincitori. Potrebbero persino operare in un settore che trae vantaggio dall’intelligenza artificiale.

Infine, Peter Oppenheimer, responsabile della strategia azionaria globale di Goldman Sachs, ha recentemente sostenuto che non siamo “ancora” in una bolla perché le aziende che investono nell’intelligenza artificiale sono redditizie e ricche di liquidità. Questo è in contrasto con molte aziende durante il boom della tecnologia e delle telecomunicazioni.

Le obiezioni del Wall Street Journal

A rischio di contraddire le persone intelligenti, qualche obiezione: Grantham vede una bolla e ha avuto ragione in passato, ma dolorosamente presto (da qui l’etichetta autoironica di “permabear”).

Se Oppenheimer ha ragione, allora i guadagni rimangono solidi, ma il suo ragionamento – che le aziende non si stanno ancora impegnando troppo per costruire infrastrutture di intelligenza artificiale – non è del tutto rassicurante. Alcune potrebbero già esserlo, come Oracle. E persino gli azionisti di aziende ricche di liquidità non saranno contenti se il management la spreca.

L’osservazione di Lamont sulle IPO mancate suonava più vera quando il denaro privato non era disponibile in quantità così ingenti. Elon Musk ha appena creato quella che sulla carta è un’azienda da mille miliardi di dollari. Siamo passati dagli unicorni, aziende private da miliardi di dollari, al primo chilocorn.

E forse non per molto: insieme a OpenAI e Anthropic, ora si sta affrettando a quotarsi in borsa.

