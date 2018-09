Shadow of the Tomb Raider in flessione rispetto al reboot

Le copie fisiche vendute di Shadow of the Tomb Raider sono risultate essere il 70% in meno di quelle del reboot del 2013.

Chiaramente, è da mettere in conto che nel 2018 le vendite digitali del nuovo Tomb Raider rappresentino una percentuale maggiore del totale. Nonostante questo, il gioco sembra essere partito col piede sbagliato e non ha superato neanche Spider-Man nelle classifiche di vendita UK.

Inoltre, il nuovo gioco è risultato in leggero trend positivo rispetto al capitolo precedente, che però aveva debuttato solo su Xbox One. Come detto, nelle recenti classifiche UK continua a essere in testa Spider-man, mentre nella Top 10 figura anche le new entry NBA 2K19 in terza posizione. Di seguito, la Top 10 completa: