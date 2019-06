Sfide digitale & imprese, a Firenze la seconda tappa di Quadrifor

Ascoltare le esigenze di formazione dei diversi territori su cui costruire l’offerta formativa di domani: sono gli obiettivi della tappa di Firenze, domani, 13 Giugno, del Roadshow di QUADRIFOR - Istituto bilaterale per lo sviluppo della formazione dei Quadri del Terziario.

In che modo l’innovazione tecnologica influenza le Organizzazioni? Quali competenze tecniche e quali soft skill sono davvero necessarie alla continua crescita professionale? Quali sono le forme organizzative vincenti per assicurare competitività alle imprese in un mercato complesso?

Rispondere a queste domande, contribuire alla diffusione di una sempre più consapevole cultura manageriale improntata alla digital innovation, ma soprattutto ascoltare le esigenze di formazione dei diversi territori su cui costruire l’offerta formativa di domani: sono gli obiettivi della tappa di FIRENZE, domani, 13 Giugno, del Roadshow di QUADRIFOR – Istituto bilaterale per lo sviluppo della formazione dei Quadri del Terziario (www.quadrifor.it) – “Nuove idee per una nuova cultura d’impresa”. Dedicato alle competenze del Middle Management e alle sfide digitali e non solo che aspettano le imprese, L’INCONTRO è GRATUITO E APERTO A TUTTI previa iscrizione qui.

Un itinerario lungo lo Stivale

Quattro le città italiane toccate dal Roadshow: è partito da Catania il 23 maggio, domani sarà a Firenze. Sarà poi la volta di Cagliari il 26 giugno e Bari il 1 luglio. Nell’appuntamento fiorentino, aperto dal Direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni, sarà illustrata l’ampia e gratuita offerta formativa di Quadrifor, e saranno restituiti i risultati dell’ultima ricerca – distribuita in volume ai partecipanti – realizzata da Quadrifor in collaborazione con DOXA, sull’evoluzione del ruolo e delle competenze del Management del Terziario. Informazioni e imput dai partecipanti presenti, sulle esigenze del Management e Middle Management del territorio, saranno raccolti attraverso un “Focus Group” allargato, nel quale sarà possibile costruire insieme, interagendo con Quadrifor direttamente attraverso i propri dispositivi mobili, una mappa dei bisogni formativi specifici delle leadership delle imprese toscane, su cui improntare una offerta formativa ad hoc.

Il programma

Il programma della tappa di Firenze – Giovedì 13 Giugno 2019, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 – prevede i saluti istituzionali da parte del Direttore Confcommercio Toscana, Franco Marinoni. Ad aprire i lavori il Presidente di Quadrifor, Rosetta Raso. Il Direttore, Roberto Savini Zangrandi, presenterà l’Istituto e le sue attività e Pierluigi Richini, Responsabile Area Formazione e Studi, interverrà su “L’evoluzione del profilo manageriale nel terziario: nuove competenze e bisogni formativi”. Seguirà un “Open Focus Group” con tutti i partecipanti per raccogliere feedback sulle esigenze formative specifiche emerse nel territorio. Le conclusioni saranno affidate a Maria Luisa Coppa, Vicepresidente Quadrifor.

DOVE E A CHE ORA

Giovedì 13 Giugno 2019, Firenze – Grand Hotel Mediterraneo – Lungarno del Tempio 44 -, dalle 9 alle 13. Info e iscrizioni: www.quadrifor.it; email: v.saraceni@quadrifor.it.

ACCREDITI STAMPA

eventi@quadrifor.it

#roadshowquadriforfirenze