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Settimana di scioperi tra tpl, aerei, navi e treni. Giovedì tocca a Fs

Settimana di scioperi tra tpl, aerei, navi e treni. Giovedì tocca a Fs

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Settimana di scioperi tra tpl, aerei, navi e treni. Giovedì tocca a Fs Adnkronos

(Adnkronos) – Dalle navi agli aerei, dai bus ai treni, quella che va da oggi al 24 luglio sarà una settimana di scioperi locali e nazionali. Tra le mobilitazioni nazionali di questi giorni da segnalare quelle che interesseranno Grandi navi veloci, Easyjet ed Fs. Dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 20:59 di venerdì 24 luglio è stato indetto uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. “Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”, fa sapere Rfi. 

20 luglio: oggi sono previsti scioperi a Genova e Firenze. A Genova si mobilita il personale Amt per quattro ore fino alle 15:30 dopo episodi di violenza ai danni del personale, mentre nel capoluogo toscano il personale di Autolinee Toscane si ferma dalle 19 alle 23. Sciopero anche a Prato, sempre indetto da Rsa Faisa-Cisal, ma dalle 14:30 alle 22:30. A Latina lo sciopero Osr Faisa-Cisal per Csc Mobilità riguarda tutta la giornata con fasce di garanzia. 

21 luglio tocca ai voli: c’è lo sciopero per il personale Easyjet indetto da Usb Lavoro Privato, braccia incrociate per 24 ore a livello nazionale e fasce protette dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Altri scioperi nella stessa giornata: nella logistica mobilitazione di 24 ore per i lavoratori Alha e Mle-Bcube a Malpensa; sciopero di 24 ore per il personale di Sacal Gh a Lamezia Terme (Osr Ugl-Ta); sciopero di quattro ore per il personale di Gh Napoli e di Sky Service di Napoli e di Salerno (Osr Fast-Confsal); sciopero di 24 ore a Palermo per il personale di Uab Dat Lt (Ost Cub Trasporti) e di quattro ore a Olbia ed Alghero rispettivamente per il personale Geasar e Sogeaal (Osr Ugt-Ta). 

22-23 luglio: dalle 12 del 22 alle 11:59 del 23 scioperano i dipendenti di Grandi Navi Veloci, indetto da Csle e Orsa Marittimi. 23-24 luglio: alle 21 del 23 alle 21 del 24 luglio sciopero plurisettoriale (Cub Trasporti/Sgb). Venerdì 24 luglio mobilitazioni tpl a Salerno, nelle Marche e Bari, mentre sabato è previsto uno sciopero del personale Arst nelle province di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. 

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Redazione Key4biz

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