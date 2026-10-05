Servizi satellitari, dai droni al D2C la FCC rende disponibili 1.000 MHz di spettro

La Federal Communication Commission (FCC) americana ha messo a disposizione più di 1000 MHz di spettro aggiuntivo nelle bande12.7GHz e 42GHz per nuovi servizi satellitari, con ulteriori assegnazioni in arrivo.

Con un esito di tre voti a zero da parte dei suoi commissari, il regolatore ha dato disco verde all’ordine esecutivo che mette a disposizione diverse centinaia di MHz di spettro nell’ambito del Satellite Spectrum Abundance order, allo scopo di potenziare la disponibilità di frequenze per terminali e servizi satellitari a banda larga in home.

Abbondanza di spettro satellitare

Il presidente della FCC, Brendan Carr, ha sottolineato che l’obiettivo della strategia di “abbondanza di spettro” dell’agenzia è quello di “eliminare la scarsità di spettro come vincolo all’innovazione”.

“Stiamo applicando la nostra strategia di abbondanza di spettro praticamente a tutto ciò che opera nello spazio aereo – ha detto Brendan Carr – Proprio la scorsa settimana, presso la Small Business Administration, ho discusso dei nostri piani per rimuovere restrizioni onerose, consentendo così agli operatori di droni di accedere allo spettro di cui hanno bisogno. Abbiamo intrapreso diverse iniziative per liberare spettro destinato alle comunicazioni dirette ai dispositivi (direct-to-device) e molte altre ne seguiranno nei prossimi mesi. Inoltre, la scorsa primavera, la FCC ha aperto nuove strade esplorando come estendere il concetto di abbondanza di spettro alle cosiddette ‘attività spaziali insolite’ – ovvero missioni di nuova generazione come la manutenzione in orbita, il rifornimento, la produzione spaziale o le operazioni sulla Luna e nelle sue vicinanze”. La Commissione sta inoltre valutando la possibilità di liberare 450 MHz nelle bande Ku e Ka, e fino a 138,25 GHz nella banda D, caratterizzata da frequenze estremamente elevate.

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