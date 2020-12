Servizi IT & business: ecco le 10 tendenze per i prossimi cinque anni

La pandemia di Covid-19 sta impattando rapidamente sull’intero panorama del mercato dei servizi Business & IT. Un nuovo Report globale individua i 10 trend principali per gli anni fino al 2025.

Un cambiamento che è molto evidente in alcune aree, tra cui i centri di innovazione e gli ambienti multicloud.

Il Rapporto “FutureScape 2021 Worldwide Services” di IDC offre utili indicazioni su come rispondere a queste pressioni sui mercati, tracciando 10 probabili tendenze per l’anno nuovo.

Entro il 2025, per stimolare la crescita dei ricavi, tre quarti delle organizzazioni selezioneranno solo fornitori in grado di offrire un portafoglio di servizi strategici, di progettazione e tecnologici.

Il 55% delle aziende utilizzerà, entro il 2024, servizi di piattaforma (PaaS) per lo sviluppo di applicazioni personalizzate.

Il 70% delle imprese che avranno implementato i programmi a sostegno dell’esperienza dei dipendenti (employee experience o Ex) sperimenteranno un rapido ritorno ai livelli di crescita del 2019, durante il prossimo anno, rispetto al 20% di quelle organizzazioni che tali programmi non hanno portato avanti più di tanto (o per niente).

Entro il 2022 il 90% dei centri di innovazione sarà caratterizzato dall’impiego di reti ibride virtuali e fisiche, senza più la necessità di un luogo in cui incontrarsi “faccia a faccia”.

Oltre il 70% delle aziende utilizzerà le funzionalità della piattaforma di gestione multicloud per standardizzare i set di strumenti, garantire la qualità del servizio e gestire la domanda, entro il 2023.

Sempre durante il prossimo anno, il 32% delle organizzazioni sfrutterà i profili personali dei propri dipendenti per migliorare il livello Ex.

Due terzi delle organizzazioni avranno implementato nuovi livelli di resilienza per la Service delivery, entro la fine del 2023.

Nel 2022, poco più del 50% delle organizzazioni con più di 1.000 dipendenti avrà accelerato i propri progetti di trasformazione digitale contro il 36% di oggi, maturando dei vantaggi crescenti sulle altre.

I processi di automazione saranno la normalità per il 75% delle imprese, entro il 2024.

Il 45% delle organizzazioni che hanno partecipato all’indagine, infine, ha dichiarato che nella scelta dei fornitori conteranno sempre più velocità di consegna e capacità di valutazione entro il 2024.