Il nuovo sistema informativo è realizzato con tecnologie software innovative, che consentono prestazioni ottimali, e presentano interfacce di navigazione utente snelle e user-friendly, nel rispetto delle linee guida per l’accessibilità dei contenuti Web (WCAG W3C).

Dal 20 agosto è operativo il nuovo sistema informativo regionale per la gestione dei servizi per la prima infanzia (SPIER) compresi nella fascia di età 0-3 anni, offerti dai singoli Comuni ed erogati dagli stessi o da altri Enti (Unioni a cui siano stati conferiti tali servizi, associazioni o Consorzi).

Il sistema, attraverso rilevazioni annuali, con riferimento all’anno educativo trascorso, censisce gli enti titolari e gestori e i servizi di tipo educativo erogati, consentendo il monitoraggio e la programmazione annuale in virtù della centralizzazione delle informazioni presso il Servizio Politiche Sociali e Socio Educative della Regione Emilia-Romagna, al fine di fornire qualità pedagogica, tutela sanitaria, modalità di accesso e criteri di contribuzione delle famiglie.

L’inserimento dei dati sul sistema è svolto da circa 400 utenti suddivisi tra Enti gestori ed Enti titolari del servizio, i quali accedono a SPIER con credenziali SPID, inseriscono e aggiornano le informazioni riferite agli Enti stessi e ai servizi educativi erogati dal singolo Comune o ente sul territorio della Regione Emilia-Romagna.

Si conferma anche con il nuovo sistema informativo l’utilità della centralizzazione delle informazioni a scopo di monitoraggio e programmazione, con l’ulteriore vantaggio, in divenire, per la Regione di poter analizzare e utilizzare i dati presenti nei diversi sistemi informativi regionali del Sociale per una gestione sempre più unitaria.

Anche per i Comuni e gli enti territoriali il nuovo sistema offre diversi vantaggi: interfacce più semplici e intuitive, performance migliori e più veloci, migliore organizzazione delle informazioni all’interno delle pagine e gestione più dinamica delle richieste di modifica.

Il nuovo sistema, infine, consente l’accesso anche agli Enti privati gestori dei servizi, per la compilazione in autonomia del questionario, mantenendo la supervisione dell’ente titolare. Inoltre è a disposizione di tutti gli operatori abilitati all’utilizzo del sistema SPIER un indirizzo di posta elettronica (supporto_spier@lepida.it) per segnalare eventuali problemi e criticità specifiche del sistema.