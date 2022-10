Alberto Naso (RETN): “Continueremo a far crescere la nostra rete in Italia per fornire ai clienti servizi più affidabili di transito IP e capacità di banda”. I vantaggi per i service provider e per i clienti italiani".

Più connettività, riduzione considerevole della latenza e migliore RTT (Round Trip Time), ossia il tempo di andata e ritorno di un pacchetto di dati dai device degli internauti al server.

Sono questi i tre vantaggi principali per i clienti italiani e per i service provider garantiti dal raddoppio in Italia dei punti di presenza (PoP) da parte di RETN, il provider globale di servizi di rete.

Con i nuovi PoP a Padova, Milano e Roma, che si aggiungono ai 3 già operativi nell’area milanese, RETN estende la sua rete fino al Centro Italia, rafforzando allo stesso tempo la sua presenza al Nord.

I vantaggi nel dettaglio

Con i nuovi PoP in Italia, RETN, offrendo ai service provider l’accesso agli IXP (Internet Exchange Point) internazionali, consente loro di ridurre in modo considerevole la latenza e migliorare il RTT.

Alberto Naso (RETN): “L’Italia è uno dei nostri mercati di riferimento in Europa”

“Siamo particolarmente entusiasti di annunciare questa nuova espansione della nostra rete perché l’Italia è uno dei mercati di riferimento per RETN in Europa” ha dichiarato Alberto Naso, Key Account Manager di RETN per Italia, Spagna, Francia e Portogallo. “Continueremo”, ha spiegato, “a far crescere la nostra rete in Italia per fornire ai clienti servizi più affidabili di transito IP e capacità di banda”.

Maurizio Goretti (Namex): “Importante come grandi operatori internazionali arricchiscano la connettività in Italia”

Per l’espansione su Roma, RETN ha collaborato con Namex, il principale hub Internet del Centro e Sud Italia. “Accogliamo con favore l’aumento della presenza e degli investimenti di RETN in Italia”, ha commentato Maurizio Goretti, CEO di Namex. “È importante osservare”, ha aggiunto, “come grandi operatori internazionali arricchiscano la connettività in Italia. Questo è solo l’inizio di una cooperazione fruttuosa, che porterà altri sviluppi.”

Il valore aggiunto di RETN

RETN, tra i provider indipendenti di servizi di rete, fornisce servizi di telecomunicazione su tutta la sua rete, con brevi tempi di risposta e più livelli di ridondanza per i suoi clienti. Offre un’ampia gamma di servizi di connettività, come IP Transit, Ethernet e VPN, capacità dedicata, peering remoto fino ai grandi IXP, Colocation e Cloud Connect. La sua caratteristica distintiva è la rete proprietaria in fibra, estesa a livello globale. Con i suoi 120.447 km e 850 PoP, ha il massimo controllo della sua rete fisica, basata su vendor del calibro di Infinera, Juniper e Ciena.

La soluzione RETN per connettere Europa e Asia si basa sulle sue due Network Platform DWDM e IP/MPLS e si estende attraverso l’Europa Occidentale, l’Europa Orientale, fino al confine con la Cina e all’Asia Sud-Orientale. La società è attualmente nominata come “Best Pan-European Wholesale Carrier” per i 2022 Global Carrier Awards. La cerimonia di premiazione, che avrà luogo a Londra il 19 ottobre, è la più prestigiosa nell’ambito delle telecomunicazioni e della connettività.