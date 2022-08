Cresce la domanda globale di servizi Cloud, la spesa è aumentata del 33% nel secondo trimestre del 2022 a 62,3 miliardi di dollari, trainata da una serie di fattori fra cui la domanda di data analytics e il machine learning, il consolidamento dei data center e la migrazione delle applicazioni, lo sviluppo di servizi cloud nativi.

Lo scrive la società di analisi Canalys, aggiungendo che il crescente utilizzo di applicazioni cloud specifiche ha contribuito all’espansione di casi d’uso orizzontali nel quadro della trasformazione digitale.

Gli ultimi dati di Canalys evidenziano che la spesa in servizi cloud è stata di 6 miliardi di dollari superiore al primo trimestre 2022 e di 15 miliardi in più rispetto al secondo trimestre del 2021.

AWS, Microsoft Azure e Google Cloud dominano il mercato

I primi tre fornitori nel secondo trimestre del 2022, ovvero Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud, hanno rappresentato insieme il 63% della spesa globale nel secondo trimestre del 2022 e complessivamente sono cresciuti del 42%.

In un’economia globale piena di inflazione, tassi di interesse in aumento e recessione, la domanda di servizi cloud rimane forte. AWS ha rappresentato il 31% della spesa totale per i servizi di infrastruttura cloud nel secondo trimestre del 2022, diventando così il principale fornitore di servizi cloud. È cresciuto del 33% su base annua. Azure è stato il secondo più grande provider di servizi cloud nel secondo trimestre, con una quota di mercato del 24% dopo una crescita annuale del 40%. Google Cloud è cresciuto del 45% nell’ultimo trimestre e ha rappresentato una quota di mercato dell’8%.

Canalys definisce i servizi di infrastruttura cloud come quelli che forniscono infrastruttura come servizio e piattaforma come servizio, su un’infrastruttura privata ospitata dedicata o su un’infrastruttura pubblica condivisa. Ciò esclude direttamente le spese relative al software come servizio, ma include le entrate generate dai servizi di infrastruttura utilizzati per ospitarli e gestirli.