Dalla trasformazione digitale della sanità e del settore medico-ospedaliero nazionale, alla transizione energetica delle imprese, fino al rapporto tra dati e territori, cresce il ruolo dell’intelligenza artificiale (AI) e dell’automazione per favorire efficienza, sicurezza e sostenibilità.

Di seguito i vantaggi offerti dalla piattaforma di ServiceNow con gli interventi a ComoLake 2024 di Francesco Belardinelli, Senior Enterprise Account Executive, Enrico Leporini, Sales Director, e Amedeo Muro, Enterprise Sales Director.

L’AI per ridurre la frammentazione del dato sanitario

Il servizio sanitario nazionale è un elemento strategico per il Paese, perché rappresenta un beneficio economico, sociale e culturale per tutti noi, che abbiamo il compito di renderlo più sostenibile e sicuro.

“Un sistema che muta costantemente e che ha a che fare con una domanda universale che cambia col tempo e con il succedersi degli eventi. Un sistema che deve offrire servizi, una molteplicità di servizi, declinati in funzione dei territori, e che ha necessità di essere supportato nel suo funzionamento da soluzioni tecnologiche innovative, che abilitano le trasformazioni di processo di cui il sistema stesso ha bisogno”, ha spiegato Francesco Belardinelli, Senior Enterprise Account Executive di ServiceNow.

“Una transizione che a sua volta deve essere governata, che deve essere pervasiva, semplice e sicura e in questo l’intelligenza artificiale può dare un grande contributo”, ha proseguito Belardinelli.

“Per risolvere poi il problema della frammentazione del dato – ha affermato il Senior Enterprise Account Executive di ServiceNow – c’è da affrontare la questione della mancanza di una visione unica dell’informazione relativa alla salute dei cittadini. Qui possiamo impiegare tecnologie che rendono più facile l’accesso a questi dati, più immediato il loro utilizzo e l’intelligenza artificiale può essere il fattore abilitante”.

“Possiamo chiamarla liquidità dei dati o dell’informazione, che questa tecnologia può favorire e rendere concreta, con grandi vantaggi per la Pubblica Amministrazione. ServiceNow sta investendo su questo e l’apertura dei due nuovi Data Center a Roma e Milano supporteranno il processo di innovazione a partire da servizi di prossimità alle amministrazioni pubbliche e alle strutture sanitarie, rendendo l’intero settore della sanità più efficiente, sicure e sostenibile”, ha concluso Belardinelli.

Il supporto alla trasformazione energetica e digitale delle imprese

“Service now è una piattaforma versatile in grado di integrarsi con il mondo esterno e in grado di automatizzare i processi. E’ costituta da tre elementi principali: è unica, ha un unico modello di dati e un unico codice. Questi insieme permettono a ServiceNow di accelerare il time to market riducendo il tempo della delivery“, ha detto Enrico Leporini, Sales Director di ServiceNow.

“Immaginiamo un’azienda energetica che ha bisogno di monitorare un grande numero di asset (reti di distribuzioni, infrastrutture critiche). ServiceNow è in grado di monitorare questi oggetti tutti insieme in maniera centralizzata, in real time ed in grado non solo di gestirne il ciclo di vita, ma anche di intervenire in maniera predittiva nel momento in cui si verifica una serie di guasti. Questo riduce i costi e tempi di intervento e quindi maggiore efficienza. Nel mondo energy inoltre le normative sono molto stringenti, evolvono e cambiamo in continuazione. Noi monitoriamo i cambiamenti delle normative che regolamentano il mercato, dando una maggiore sicurezza per chi poi deve gestire questi KPI e intervenire per tempo ed evitare eventuali sanzioni amministrative“, ha proseguito Leporini.

Tre gli elementi chiave secondo Sales Director che ServiceNow può garantire: “la riduzione dei tempi di intervento (i cosiddetti SLA), la riduzione dei costi operativi e la riduzione dei tempi di intervento. E questo può avvenire grazie all’intelligenza artificiale generativa di ServiceNow, che si distingue dal mercato in quanto è l’insieme di 3 elementi fondamentali: i dati, l’AI e l’automazione”.

“Automazione, che è il cuore della piattaforma, perché riesce in real time ad automatizzare tutta una serie di processi e questo chiaramente agevola una maggiore efficienza e favorisce la riduzione dei costi dell’implementazione stessa”, ha precisato Leporini.

La piattaforma di ServiceNow per incrementare l’efficienza della PA

“L’artificial intelligence ed in particolare la piattaforma generative AI di ServiceNow ci consentono di dare un valore nuovo al concetto di efficienza“, ha affermato Amedeo Muro, Enterprise Sales Director di ServiceNow.

“L’incremento dell’efficienza va dal 32 al 35%, dipende da chi usa questa tecnologia e dai territori dove è impiegata la tecnologia – ha proseguito il Direttore – è evidente che non ci può essere incremento di efficienza senza che all’adozione della tecnologia non segua un cambio di organizzazione. Una trasformazione essenziale“.

“Come riusciamo a rendere tutto questo in termini di casi d’uso e soprattutto rispetto alla PA come riusciamo a farlo? La piattaforma di ServiceNow consente all’utilizzatore, sia esso la Pubblica Amministrazione e del comparto privato, di utilizzare questa mole di dati, di qualità e sicurezza, dettando quelle che sono delle attività di processo, dei flow aziendali che diventano a loro volta dei flow disegnati dall’utente stesso“, ha aggiunto Muro.

“Un cambiamento epocale dal punto di vista dell’innovazione, perché non si scrivono più dei codici, ma si detta allo strumento il codice che deve essere eseguito. In termini di efficientamento della PA – ha precisato Muro – la nostra piattaforma consente anche di valorizzarre e ottimizzare le risorse umane, offrendo strumenti adatti“.

“Sono tantissime le PA italiane che stanno utilizzando i nostri strumenti, con i migliori risultati. ServiceNow investe da sempre in ricerca e sviluppo e siamo coerenti con i frutti del lavoro dei nostri laboratori“, ha quindi concluso il Direttore di ServiceNow.

Leggi anche l’intervento di Filippo Giannelli, AreaVP Italy & Israel, Country Leader Italy di ServiceNow

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz