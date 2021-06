Serie A su DAZN-Tim, le condizioni di Agcom

È di pochi minuti fa la decisione dell’Agcom. L’Autorità si è riunita per intervenire con una serie di prescrizioni a DAZN e agli Olo per garantire la qualità della rete durante lo streaming delle le partite.

I Garanti europei per la privacy, ’Edps (European data protection supervisor) e l’Edpb (European data protection board), hanno unito le forze per chiedere il bando dell’utilizzo del riconoscimento facciale in luoghi pubblici.

Pubblicato, infine, sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE il nuovo Regolamento europeo sui prodotti cosiddetti dual-use, per il controllo sull’esportazione dei prodotti che possano essere impiegati (anche) a fini militari.

Serie A su DAZN-Tim, Agcom: ‘Pronti a intervenire d’urgenza se necessario’

di Paolo Anastasio

Il consiglio dell’Agcom che si è riunito oggi interviene con una serie di prescrizioni a DAZN e agli Olo per garantire la qualità della rete durante lo streaming delle le partite …

I Garanti privacy europei chiedono di vietare il riconoscimento facciale in luoghi pubblici

di Paolo Anastasio

L’Edps (European data protection supervisor) e l’Edpb (European data protection board) hanno unito le forze per chiedere il bando dell’utilizzo del riconoscimento facciale in luoghi pubblici…

Servizi cloud, la Cina investe 6 miliardi di dollari nel primo trimestre 2021

di Flavio Fabbri

La spesa del grande Paese asiatico in soluzioni cloud è aumentata del +55% nei primi mesi dell’anno, secondo un nuovo Report Canalys …

Il nuovo Regolamento UE sui prodotti Dual-Use

di Paolo Maria Gangi

Il nuovo Regolamento (UE) 2021/821 sui prodotti cosiddetti dual-use è stato pubblicato Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue dell’11 giugno scorso …

Auto a benzina e diesel in Italia, forse stop entro il 2040

di Flavio Fabbri

Il ministro per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini: “2040 è una data limite” …

5G e security, Lucrezia (Tiesse) ‘I nostri router a prova di golden power’

di Paolo Anastasio

Luciano Lucrezia, CTO Tiesse, sul 5G: ‘Siamo attenti a problematiche di sicurezza, con un prodotto progettato e realizzato interamente in Italia’…

OpenFiber lancia l’autostrada digitale xPop Backbone

di Redazione

Bonannini (OpenFiber): “L’xPop Backbone va nella direzione di garantire agli operatori i massimi livelli di resilienza e sicurezza richiesti dai servizi cloud” …

Politica spettacolo? Virginia Raggi emula Mario Draghi

di Angelo Zaccone Teodosi

Draghi accoglie von der Layen a Cinecittà? Raggi risponde sfoderando gli abiti di Donati per Tilda Swinton in una performance dedicata a Pasolini …

Auto elettriche, manutenzione costa il 40% in meno di quelle tradizionali

di Flavio Fabbri

Un motore elettrico è più economico da mantenere di quello a benzina o diesel, secondo uno studio del Dipartimento dell’Energia USA …

Sky, i 4 nuovi canali in HD da luglio per gli abbonanti (anche mobile)

di Redazione

Tutto incluso nell’abbonamento Sky e disponibile in streaming su Now anche on demand e su Sky Go. Saranno tutti in Alta Definizione …

Democrazia Futura. La “diceria dell’untore”: da La rumeur d’Orléans al «Pizzagate»

di Giacomo Mazzone

Giacomo Mazzone, da La rumeur d’Orléans al «Pizzagate», cerca di “capire a monte i meccanismi psicologici per cui alimentano fesserie” …

L’importanza del design applicato all’esperienza digitale

di Alessia Adamo, digital consultant

Nell’era digitale, pensare in chiave di design una esperienza online, che sia di prodotto o di servizio, diventa un approccio fondamentale …

IA e riconoscimento facciale, A. Ghiglia (del Garante Privacy): “No alla sorveglianza di massa”

