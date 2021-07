Serie A e diritti Tv, Timvision solo se abbonati a Tim?

In attesa di Italia-Spagna, alle ore 21 di questa sera, oggi pomeriggio su Key4biz è andato in onda l’executive webinar “Serie A e diritti Tv: tutti i rischi della piattaforma unica”, con Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Francesco Siliato, esperto di media dello Studio Frasi e docente al Politecnico di Milano, e Raffaele Barberio, direttore di Key4biz. Insomma, talk da non perdere.

Ritornando alla lotta al Covid e alle sue varianti, in primo piano l’approfondimento sulla reciprocità vaccinale tra Liguria e Piemonte. Come avere la 2^ dose in vacanza.

Infine, l’analisi di Roberto Setola sul perché la valorizzazione del fattore umano è un elemento imprescindibile per la costituenda Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it

‘Serie A e Diritti Tv, tutti i rischi della piattaforma unica’. Ma per avere Timvision necessario l’abbonamento a Tim? Rivedi il webinar

di Paolo Anastasio

Gli ospiti: Francesco Siliato (Studio Frasi), Massimiliano Dona (UNC) e Raffaele Barberio (Key4biz).Leggi l’articolo

Reciprocità vaccinale Liguria-Piemonte. La 2^ dose in vacanza

di Luigi Garofalo

Le piattaforme per la gestione dei vaccini di Liguria e Piemonte danno la possibilità ai cittadini delle due Regioni di fare la seconda dose. Ecco comeLeggi l’articolo

Patuelli (ABI): “Occorre arginare disordine criptovalute”

di Flavio Fabbri

“Occorre arginare disordine criptovalute, che valute non sono, e rischi di illegalità che nascondono”.Leggi l’articolo

FAPAV e Ipsos presentano focus speciale sulla pirateria audiovisiva ad un anno dal lockdown, evento online il 12 luglio

di Flavio Fabbri

Ecco i primi nomi dei partecipanti e il programma dell’incontro.Leggi l’articolo

Agenzia cybersicurezza, l’importanza del fattore umano e formazione

di Roberto Setola

Ecco perché la valorizzazione del fattore umano è un elemento imprescindibile per la costituenda Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.Leggi l’articolo

Le città di Barcellona, Londra e Amsterdam e il Regolamento UE sull’IA

di Flavio Fabbri

Le città europee vogliono dire la loro, vogliono partecipare direttamente alla definizione del Regolamento dell’Unione europea sull’IA.Leggi l’articolo

Slitta “di qualche giorno” l’elezione dei 4 membri del Cda Rai?

di Angelo Zaccone Teodosi

Nelle nebbie delle segreterie di partito, su richiesta del M5S, pare destinata a slittare l’elezione del nuovo Cda della RAI.Leggi l’articolo

5G, in Francia 735 milioni di fondi dal Governo per lo sviluppo di applicazioni industriali

di Paolo Anastasio

Il Governo spinge per lo sviluppo di soluzioni industriali legate al 5G, l’obiettivo è raggiungere un tesoretto di 1,7 miliardi con i fondi privati attesi.Leggi l’articolo

“La PA che vorrei”, domani alle 14:30 intervista live a Federico Butera (Presidente Fondazione Irso)

di Redazione

Il confronto con il prof. Donato LimoneLeggi l’articolo

ALTRE NEWS

Serie A e diritti Tv: tutti i rischi della piattaforma unica



Guarda il video