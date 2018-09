Who is Who

Si è laureato in economia con specializzazione in Organizzazione del lavoro presso l’ Università Luigi Bocconi di Milano .

Picarelli è entrato a far parte di The Adecco Group nel 1993 ed è membro del comitato esecutivo dal 2009.

In precedenza aveva assunto la responsabilità globale dei brand Lee Hecht Harrison, Spring Professional e Badenoch Clark di The Adecco Group. Fino a settembre 2015 Picarelli ha anche ricoperto il ruolo di chief sales officer all’interno del gruppo.

Sergio Picarelli, 50 anni, è stato nominato nuovo Regional Head per il Nord America, UK e Irlanda di The Adecco Group, azienda leader mondiale e in Italia nei servizi dedicati alla gestione delle risorse umane. Picarelli prenderà l’incarico il 1 gennaio 2019 e sostituirà John Marshall, che lascia dopo vent’anni all’interno del gruppo Adecco.