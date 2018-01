Chief Financial Officer,

Publicis Media Italy

Il 26 gennaio scorso Sergio Menga è entrato nel team di Publicis Media Italy nel ruolo di Chief Financial Officer.

Menga vanta una solida esperienza nel mondo del media nel quale ha lavorato per oltre 16 anni, prima in Mindshare e successivamente in WPP come CFO.

Si è laureato nel 1993 in economia all’Università Cattolica di Milano.