Senza aspettare Godot

Di Alessandro Bruni

GoWare editore

Data di pubblicazione: marzo 2019

Pagine: 150

ISBN: 978-8833631820

Prezzo: € 13,00

Può darsi che oggi un progetto di sviluppo industriale in Italia sia come il volo di un calabrone: razionalmente insostenibile. Abbiamo perso troppo tempo, non abbiamo impatto, il made in Italy segna il passo, le nostre aziende migliori vengono regolarmente acquisite da aziende estere, non abbiamo sufficienti capitali privati e pubblici, mancano le competenze che fanno la modern economy, il sistema scolastico è debole e sganciato dall’economia reale …

Ma non è tutto così: in realtà siamo un quadro a macchia di leopardo in cui si alternano spot di eccellenza a situazioni di stallo e regressione.

Questo libro indica una strada semplice e decisa per aumentare la dimensione relativa dell’eccellenza e lo fa partendo dalle imprese come sono, tenendo conto della realtà e indicando una serie di percorsi fattibili che sono largamente mutuati da sperimentate capacità di grandi imprese: se dobbiamo imitare qualcuno, è meglio imitare chi è già arrivato lontano anziché cercare nel passato le radici (anche se plausibili) del nostro imminente fallimento.

Est modus in rebus: focus, metodo, volontà ed evoluzione culturale sono le indicazioni per dare valore all’impresa. La fatica da sola non basta più.

Alessandro Bruni è laureato in Filosofia. Dopo gli esordi in Andersen Consulting (oggi Accenture) e di seguito in Considi che (diventata Consiel) è stata la più grande società di consulenza italiana, ha poi partecipato al lancio di Abla, una delle prime aziende italiane di linguaggio automatico per il customer management.

Nel 2013 ha fondato Naìma, brain-trust per lo sviluppo innovativo d’impresa che collabora con aziende di ogni dimensione e settore.

Fa parte di Fondazione IDI e della faculty di Palestre delle Professioni Digitali, dove svolge attività di coaching per laureati che si avvicinano professionalmente alla digital communication; è anche attivo in Prospera, organizzazione che sostiene i giovani nella scoperta della vocazione professionale e nella creazione di start-up.