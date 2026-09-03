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Sempre più italiani comprano a rate, e non solo in caso di grandi acquisti

Sempre più italiani comprano a rate, e non solo in caso di grandi acquisti

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Sempre più italiani comprano a rate, e non solo in caso di grandi acquisti Adnkronos

(Adnkronos) – Non più solo smartphone, elettrodomestici o acquisti importanti. Il pagamento a rate sta entrando sempre più nella gestione quotidiana del budget degli italiani e si estende a spese che fino a pochi anni fa sarebbe stato difficile associare a questa modalità di pagamento. In Italia, il 78% negli ultimi sei mesi ha effettuato un acquisto a rate. A spingere gli italiani verso questa modalità è soprattutto l’esigenza di distribuire le spese nel tempo. 

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Redazione Key4biz

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