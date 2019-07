Seminari Bordoni: “Il 5G per la creatività”. Bologna, 13 settembre 2019

13 settembre 2019 Ore 11:00 Villa Griffone – Pontecchio Marconi, Bologna.

PER PARTECIPARE

Registrati su Eventbrite

Il nuovo appuntamento dei Seminari Bordoni è stato ideato dalla Fondazione Ugo Bordoni d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero per i beni e le attività culturali, per mettere in rilievo le potenzialità di sviluppo delle attività creative e culturali portate dal 5G e per aprire una riflessione sulle implicazioni intrecciate delle politiche economiche e culturali in questo campo.

La nuova architettura delle reti 5G potrebbe rivoluzionare il nostro modo di relazionarci con contenuti remoti, proponendo nuove modalità di accesso e di interazione tanto col mondo virtuale quanto col mondo reale e andando, anzi, a fondere i due termini in un’unica realtà iperconnessa, con il pieno dispiegamento della Internet of Things. In tale ambiente, la produzione creativa e culturale non potrà che fiorire in nuove forme, dialogando con le reti e con l’intelligenza artificiale e trovando nuovi modi di trasmissione e di fruizione delle opere dell’ingegno.

Ma il paradigma 5G guarda anche all’industria e all’impiego di soluzioni tecnologiche avanzate, la cui ideazione e la cui diffusione sono intimamente legate al dispiegamento di reti, algoritmi e tecnologie innovative. La tutela del patrimonio artistico è un’attività che potrebbe ampiamente beneficiarne, così come quei progetti connessi con l’estensione e la qualità della sua valorizzazione.

L’industria dell’audiovisivo non potrà che essere protagonista di questa rivoluzione, che è in primo luogo un enorme salto qualitativo dell’esperienza multimediale.

Questi sono i temi che saranno declinati nel corso del Seminario.

PER PARTECIPARE

Registrati su Eventbrite