La domanda globale di soluzioni di Intelligenza Artificiale e di High performance compupting (HPC) continuerà a crescere nei prossimi anni, con un incremento del 15% nel 2025 secondo stime di IDC. A trainare il mercato l’upgrade di diversi mercati di grandi applicazioni, dal Cloud a specifici segmenti di mercato, che porteranno di conseguenza con sé la crescita della industry dei semiconduttori.

“Dato che l’intelligenza artificiale continua a guidare la domanda di chip di processo logici di fascia alta e aumenta il tasso di penetrazione della memoria ad alta larghezza di banda (HBM) costosa, si prevede che il mercato complessivo dei semiconduttori registrerà una crescita a due cifre nel 2025. La filiera dei semiconduttori, che comprende progettazione, produzione, test e confezionamento avanzato, creerà una nuova ondata di opportunità di crescita nell’ambito della cooperazione tra i settori upstream e downstream”, ha detto Galen Zeng, Senior Research Manager presso IDC Asia/Pacific.

IDC prevede inoltre otto principali tendenze nel mercato dei semiconduttori nel 2025:

La rapida crescita guidata dall’intelligenza artificiale continuerà il prossimo anno

Il mercato globale dei semiconduttori è destinato a crescere del 15% nel 2025. Si prevede che il segmento della memoria aumenterà di oltre il 24%, principalmente guidato dalla crescente penetrazione di prodotti di fascia alta. Si prevede che il segmento non di memoria crescerà del 13%, principalmente a causa della forte domanda di IC di nodi avanzati per server AI, IC di telefoni cellulari di fascia alta e WiFi7.

Le linee di prodotti di progettazione di circuiti integrati dell’Asia-Pacifico sono ricche e diversificate, con applicazioni in tutto il mondo, tra cui AP per smartphone, SoC TV, DDIC OLED, TDDI LCD, WiFi, PMIC, MCU, ASIC e altri chip essenziali. Con i livelli di inventario che si stabilizzano, la domanda di dispositivi personali in ripresa e l’elaborazione AI che si estende a un’ampia gamma di applicazioni, la domanda complessiva di progettazione di circuiti integrati aumenterà.

