Semestre in ascesa per CD Projekt

Con Cyberpunk 2077 in dirittura d’arrivo, CD Projekt continua a raccogliere i frutti della serie The Witcher.

Il resoconto semestrale pubblicato oggi dalla società ha evidenziato infatti profitti in ascesa, grazie soprattutto alla serie avente come protagonista Geralt di Rivia.

I ricavi del primo semestre di CD Projekt sono risultati in aumento del 26%, per un totale di 50 milioni di euro. Il 62% delle vendite è riconducibile a CD Projekt RED, la divisione di publishing, il restante 38% a GOG.com, lo store online senza DRM dell’azienda.

I ricavi maggiori sono arrivati da The Witcher 3: Wild Hunt ed espansioni, Thronebreaker: The Witcher Tales e Gwent: The Witcher Card Game. Per quanto riguarda GOG, l’aggiunta al catalogo di classici Blizzard come Diablo, Warcraft e Warcraft II ha trascinato le entrate. Il gioco con più transazioni sullo store è stato tuttavia Cyberpunk 2077, in uscita ad aprile del 2020 e già prenotabile. Un terzo di tutti i pre-ordini in digitale per PC è stato effettuato proprio su GOG.com.