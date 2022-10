Cieli sereni da Nord a Sud, per un’ottobrata italiana ancora lunga da vivere. Temperature ancora in leggero rialzo.

clicca qui. Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Al Nord

Al mattino sole prevalente, nubi basse solo sulle coste del Triveneto. Al pomeriggio attesi ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro

Al mattino sole per tutti. Al pomeriggio atteso un transito di velature tra Lazio e Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità alta su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole

Sole al mattino, seguito da velature in estensione su tutte le regioni nelle ore pomeridiane, ma senza fenomeni associati. In serata non sono previsti cambiamenti delle condizioni meteo, con ancora stabilità diffusa e cieli poco nuvolosi.

Temperature

Minime generalmente stazionarie; massime in lieve aumento al nord, senza particolari variazioni al centro-sud.