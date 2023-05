Selfie di personaggi storici creati dall’intelligenza artificiale

Selfie di Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Martin Luther King e Madre Teresa di Calcutta. Sono gli ultimi scatti creati dall’intelligenza artificiale generativa, nel dettaglio dal tool Midjourey dall’utente @jyo_john_mulloor. Midjourey è algoritmo di intelligenza artificiale text to image, ossia capace di generare immagini in base a delle istruzioni di testo. Questi selfie “famosi” esprimono la potenzialità dell’IA generativa ed è anche per questo motivo che i volti iconici della storia passata, ma anche del presente – come è successo con Papa Francesco – vengono “presi in prestito” dai creator specializzati in intelligenza artificiale per far arrivare al più ampio pubblico possibile la “potenza di fuoco” dell’IA.