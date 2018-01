Di Giampaolo Colletti

Hoepli editore

Data di pubblicazione: Marzo 2017

ISBN: 9788820377243

Pagine: 166

Prezzo: € 19,90

Sei un genio! racconta la generazione dagli ‘Artigeni’, gli artigiani digitali che hanno idee geniali e le sanno mettere a frutto, e traccia il profilo di chi si rilancia con le nuove tecnologie, intercetta community, fidelizza clienti, vende online prodotti o servizi, scala interesse e fatturato. È un concentrato di quella (stra)ordinaria imprenditorialità che si annida ovunque.

È un viaggio reale e virtuale nell’Italia che ce la fa, giorno dopo giorno, partendo da una idea. Perché è proprio l’idea innovativa – l’idea wow – a fare la differenza. Sei un genio! racconta le formule vincenti di una nuova generazione connessa al proprio lavoro grazie alla Rete. Artigiani e piccoli imprenditori, freelance e liberi professionisti, reti di imprese e di lavoratori digitali: oltre 150 eccellenze che hanno acceso imprese illuminando un paese, una comunità, un territorio. Sei un genio! è anche una cassetta degli attrezzi per realizzare la propria idea. Provando a scommettere sulla cosa più preziosa. Se stessi.

Giampaolo Colletti, giornalista storyteller e comunicatore d’impresa, lavora da oltre vent’anni per aziende d’eccellenza disegnando la comunicazione digitale. Ha fondato l’osservatorio Enterprise Generated Content dell’Università Bocconi e la community dei lavoratori della rete wwworkers.it. Ha lavorato per Rai, Repubblica, Rai3, Radio24. Scrive per Il Sole24Ore, Metro, StartupItalia!, Millionaire. Per Gruppo24Ore ha scritto diversi manuali su cultura d’impresa e nuove tecnologie.